2019-12-24T22:15:13+03:00
Происшествия

В Ростове поймали похищавшего из магазинов одежду рецидивиста

Общая сумма похищенных вещей составила более 30 тысяч рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поймали похитителя одеждыВ Ростове поймали похитителя одеждыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 33-летний житель города Зверево зашел в один из ростовских магазинов одежды под видом покупателя. Он выбрал куртку, штаны, шапку и пока никто не видит, вынес вещи из магазина и скрылся с места преступления. Похищенные вещи злоумышленник продал через интернет, а вырученные деньги потратил. Общая сумма похищенного в этом магазине составила около 10 тысяч рублей.

Владелец магазина обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. В ходе следствия стало известно, что мужчина причастен еще к двум подобным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма похищенного составила более 30 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские также проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Похищенное имущество мужчины собирались продать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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