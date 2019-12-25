«Я скучаю по Ростову!»: Бразильский болельщик Томер Савойя получил неожиданный подарок
Один из самых ярких болельщиков ЧМ-2018 бразилец Томер Савойя похвастался подарками из России. Фанату подарили шарф футбольного клуба «Ростов», а также памятные сувениры.
Бразилец опубликовал сторис в своем инстаграм-аккаунте. В видеоролике он рассказывает о том, как скучает по Ростову-на-Дону, после показывает сувениры и машет желто-синим шарфом болельщика донского клуба.
Подарок из Ростовской области.
- Спасибо! Я скучаю по Ростову, по ростовскому краю, - высказался на видео Савойя, показав свой подарок.
Стоит отметить, что Томер Савойя во время ЧМ-2018 и игр в донской столице активно участвовал в общественных мероприятиях чемпионата. Он распространял в социальных сетях ролики, где рассказывал о донской столице и хвалил донское гостеприимство. Бразилец остался в восторге от Ростова-на-Дону, он хвалил достопримечательности, раков и отмечал красоту жительниц южной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU