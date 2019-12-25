2019-12-25T11:29:11+03:00
Общество

На донской трассе в аварии погиб водитель и пострадал подросток

Школьника доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавшего подростка доставили в больницу. Фото: архив КППострадавшего подростка доставили в больницу. Фото: архив КП
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В среду, 25 декабря, в Кашарском районе Ростовской области на трассе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили пресс-служба региональной ГИБДД, один из водителей не справился с управлением транспортным средством.

По предварительным информации, 22-летний водитель, находясь за рулем иномарки KIA CEED, во время движения по дороге вылетел на встречную полосу. После этого он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, за рулем которого в момент ДТП находился 50-летний мужчина.

- В результате аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия. Травмы получила 15-летняя девочка, ехавшая в отечественной легковушке, - отметили в ГУ МВД по ростовской области.

Пострадавшего в результате столкновения двух автомобилей подростка доставили в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшей аварии на донской трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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