2019-12-25T13:00:25+03:00
Общество

Гражданин Украины тайно пытался провезти в Ростовскую область гору косметики

Содержимое мужчина спрятал в штатном бензобаке
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалистами возбуждено дело об административном преступлении. Фото: Пресс-служба Южного таможенного управленияСпециалистами возбуждено дело об административном преступлении. Фото: Пресс-служба Южного таможенного управления
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33-летний гражданин Украины пытался выехать с территории РФ через МАПП Новошахтинск. Таможенники нашли в машине тайник с косметикой, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Во время досмотра легковой машины инспекторы обнаружили в штатном бензобаке 368 баночек и тюбиков с кремами, гелями, масками и бальзамами. Одними косметическими средствами мужчина не ограничился, поэтому спрятал в бензобаке аксессуары для мобильных телефонов и устройств.

Известно, что правонарушитель разложил товар в бензобаке. Но предварительно демонтировал топливный насос.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.1 "Сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров". В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то мужчине предстоит выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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