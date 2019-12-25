Сразу шесть игроков «Ростов-Дона» претендуют на звание лучшей гандболистки мира
Игроки «Ростов-Дона», выступающие в составе национальной сборной России, имеют возможность стать лучшими на планете. Авторитетный портал handball-planet.com запустил традиционное голосование, которое определит ведущих мировых гандболисток 2019 года. В шорт-лист попали шестеро ростовчанок.
На почетное звание в разных номинациях претендуют:
Лучшая левая крайняя: Полина Кузнецова
Лучшая левая полусредняя: Лоис Аббинг
Лучшая правая полусредняя: Анна Вяхирева
Лучшая правая крайняя: Юлия Манагарова
Лучший голкипер: Анна Седойкина
Лучший игрок оборонительного плана: Анна Сень
Анна Вяхирева и Юлия Манагарова - в списке претенденток на звание лучшей гандболистки мира. Фото: vk.com/rostovhandball
За каждую из гандболисток можно проголосовать до 4 января на портале handball-planet.com.
Напомним, что по итогам 2018 года лидер «Ростов-Дона» Анна Вяхирева была признана лучшей правой полусредней мира.
Кроме того, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова и Анна Седойкина были также номинированы в своих амплуа, но уступили победу конкуренткам.
ИСТОЧНИК KP.RU