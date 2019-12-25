2019-12-25T14:00:42+03:00
Спорт

Сразу шесть игроков «Ростов-Дона» претендуют на звание лучшей гандболистки мира

Проголосовать за спортсменок можно до 4 января
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Ростовские гандболистки впечатлили спортивных экспертов своей игрой в составе сборной России. Фото: vk.com/rostovhandballРостовские гандболистки впечатлили спортивных экспертов своей игрой в составе сборной России. Фото: vk.com/rostovhandball
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Игроки «Ростов-Дона», выступающие в составе национальной сборной России, имеют возможность стать лучшими на планете. Авторитетный портал handball-planet.com запустил традиционное голосование, которое определит ведущих мировых гандболисток 2019 года. В шорт-лист попали шестеро ростовчанок.

На почетное звание в разных номинациях претендуют:

Лучшая левая крайняя: Полина Кузнецова

Лучшая левая полусредняя: Лоис Аббинг

Лучшая правая полусредняя: Анна Вяхирева

Лучшая правая крайняя: Юлия Манагарова

Лучший голкипер: Анна Седойкина

Лучший игрок оборонительного плана: Анна Сень

Анна Вяхирева и Юлия Манагарова - в списке претенденток на звание лучшей гандболистки мира. Фото: vk.com/rostovhandball

Анна Вяхирева и Юлия Манагарова - в списке претенденток на звание лучшей гандболистки мира. Фото: vk.com/rostovhandball

За каждую из гандболисток можно проголосовать до 4 января на портале handball-planet.com.

Напомним, что по итогам 2018 года лидер «Ростов-Дона» Анна Вяхирева была признана лучшей правой полусредней мира.

Кроме того, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова и Анна Седойкина были также номинированы в своих амплуа, но уступили победу конкуренткам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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