2019-12-25T14:13:09+03:00
Общество

«Быстро и безопасно»: ВТБ запускает цифровую карту

Она сохраняет все преимущества флагманского продукта банка - «Мультикарты»
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Эмиссию цифровых банковских карт совместно с международной платежной системой Visa запускает ВТБ в своем мобильном приложении. Теперь клиенты могут оформить цифровую дебетовую карту и пользоваться ей без необходимости выпуска пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка - Мультикарты.

Кроме того, клиенты всегда могут посмотреть реквизиты цифровой карты в ВТБ-Онлайн для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для оплат в магазинах с помощью смартфона.

- Цифровая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию, - сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. - Это новый быстрый и безопасный способ получения карты для наших клиентов. Для банка это важный шаг в сторону полностью цифрового опыта оформления, получения и использования карточных продуктов. Мы стремимся к тому, чтобы по результатам 2022 года все продукты банка были доступны онлайн.

Напомним, цифровая Мультикарта является полноценной дебетовой картой в онлайн-формате. Она выпускается мгновенно в ВТБ-Онлайн и может быть оформлена в любой из трех валют: российский рубль, доллар США или евро. У владельцев есть возможность установить собственные настройки - ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы. А в 2020 году ВТБ планирует запустить цифровую кредитную карту.

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