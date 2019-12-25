В администрации Семикаракорского района Ростовской области после отставки главы прошли обыски

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-25T14:34:51+03:00

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В среду, 25 декабря, в администрации Семикаракорского района силовики провели обыски.

По некоторой информации, это связано с деятельностью заместителя главы районной администрации Михаила Аниканова, который занимается вопросами муниципального хозяйства.

- Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких кабинетах, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органах донского региона.

На прошлой неделе в пятницу, 20 декабря, во время заседания Собрания депутатов глава администрации Семикаракорского района Виктор Талалаев подал в отставку по собственному желанию. Сейчас основным кандидатом на эту должность является Михаил Аниканов.

Семикаракорский район прославился в социальных сетях после появления в сети отредактированных фотографий, приложенных к отчету о ликвидации свалок и сусорных полигонов на территории района.

ИСТОЧНИК KP.RU