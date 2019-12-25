В Ростове-на-Дону электропоезд сбил мужчину

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-25T16:46:24+03:00

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В среду, 25 декабря, электропоезд "Ласточка 1046" наехал на мужчину на железнодорожном пути "1 Б" станции Ростов-Главный. Как сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ, пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

- По предварительным данным, пострадавшего на вид ему 40-50 лет. С тяжелыми травмами его доставили в лечебное учреждение, - отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают личность пострадавшего на ростовском вокзале дончанина.

Сотрудниками следственных органов ростовской области был проведен осмотр места происшествия. Специалисты опросили очевидцев трагедии и машиниста поезда.

По результатам проведенной оперативной проверки сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СК РФ будет принято процессуальное решение по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU