В Ростове-на-Дону вооруженный гранатой мужчина пытался ограбить банк

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-25T16:59:25+03:00

Мужчина получил отказ от сотрудников и сбежал

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В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону в одно из отделений известного банка ворвался грабитель, который попытался совершить ограбление. Происшествие случилось на улице Борко в среду, 25 декабря.

По предварительной информации, угрожая сотрудникам финансов-кредитного учреждения предметом, похожим на гранату, злоумышленник потребовал у сотрудников деньги. Но получив отказ, грабитель убежал с места преступления. Сотрудники банка сообщили о произошедшем в полицию

- Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас отделение банка работает в прежнем режиме. Никакого материального ущерба злоумышленник не нанес.

За попытку ограбления мужчина может понести серьезное наказания, начиная от штрафа и исправительных работ и заканчивая реальным сроком лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU