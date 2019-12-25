В Ростове-на-Дону вооруженный гранатой мужчина пытался ограбить банк
В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону в одно из отделений известного банка ворвался грабитель, который попытался совершить ограбление. Происшествие случилось на улице Борко в среду, 25 декабря.
По предварительной информации, угрожая сотрудникам финансов-кредитного учреждения предметом, похожим на гранату, злоумышленник потребовал у сотрудников деньги. Но получив отказ, грабитель убежал с места преступления. Сотрудники банка сообщили о произошедшем в полицию
- Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас отделение банка работает в прежнем режиме. Никакого материального ущерба злоумышленник не нанес.
За попытку ограбления мужчина может понести серьезное наказания, начиная от штрафа и исправительных работ и заканчивая реальным сроком лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU