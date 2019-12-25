В аварии на трассе в Ростовской области пострадали два человека и один погиб

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-25T18:44:04+03:00

Два человека пострадали в ДТП под Ростовом и один погиб Фото: Илья БОГОМОЛОВ

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На трассе в Ростовской области произошло смертельное ДТП.

Авария случилась сегодня, 25 декабря, в Милютинском районе около десяти часов утра на автодороге Кашары - село Первомайское - станица Милютинская - город Морозовск. Водитель автомобиля марки «Москвич», предположительно, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой Kia Cerato.

- В результате аварии оба водителя получили ранения и были госпитализированы. Пассажирка отечественного автомобиля скончалась по дороге в больницу, - сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

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Обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU