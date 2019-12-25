2019-12-25T19:20:08+03:00
Общество

В излишней суеверности упрекнули подписчики ростовчанку Викторию Лопыреву

Девушке предложили вообще не публиковать фото сына
Иван ТИМОФЕЕВ
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Виктория Лопырева опубликовала новый снимок в Инстаграм. Фото:аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВиктория Лопырева опубликовала новый снимок в Инстаграм. Фото:аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовчанку Викторию Лопыреву подписчики назвали чересчур суеверной.

Модель опубликовала очередное новое фото, на котором запечатлены она, ее новоиспеченный муж Игорь Булатов и их общий сын Марк Лео. Но виктория в очередной раз закрыла личико ребенка.

После этого подписчики Виктории Лопыревой назвали ее слишком уж суеверной. Они попросили либо не закрывать лицо малыша, либо перестать и вовсе публиковать фото с ним.

- Я бы или совсем не стала выкладывать такое фото, либо не прикрывала лицо ребенка какой-то ерундой. Ну, если вы суеверны, то, - написала одна из подписчиц.

Виктория предложила ей следить за собой и делать то, что она считает нужным. Многие также предложили модели не публиковать фото сына, если она боится, что его сглазят.

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Телеведущая впервые рассказала об отношениях с отцом своего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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