В излишней суеверности упрекнули подписчики ростовчанку Викторию Лопыреву
Ростовчанку Викторию Лопыреву подписчики назвали чересчур суеверной.
Модель опубликовала очередное новое фото, на котором запечатлены она, ее новоиспеченный муж Игорь Булатов и их общий сын Марк Лео. Но виктория в очередной раз закрыла личико ребенка.
После этого подписчики Виктории Лопыревой назвали ее слишком уж суеверной. Они попросили либо не закрывать лицо малыша, либо перестать и вовсе публиковать фото с ним.
- Я бы или совсем не стала выкладывать такое фото, либо не прикрывала лицо ребенка какой-то ерундой. Ну, если вы суеверны, то, - написала одна из подписчиц.
Виктория предложила ей следить за собой и делать то, что она считает нужным. Многие также предложили модели не публиковать фото сына, если она боится, что его сглазят.
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ИСТОЧНИК KP.RU