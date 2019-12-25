Донской полицейский ударил головой в нос пассажира такси
Вопиющий случай с участием сотрудника ГИБДД вскрылся в Ростовской области.
Инцидент произошел еще 11 декабря в городе Гуково, но почему-то об этом стало известно только сейчас. Сотрудник ГИБДД ударил головой в нос пассажира такси.
- 39-летний младший лейтенант полиции успел проработать на этой должности всего несколько месяцев. Правоохранитель остановил машину такси и стал проверять документы у 32-летнего пассажира такси. Между мужчинами произошел конфликт. Сотрудник ГИБДД ударил мужчину головой в область носа. На следующий день пострадавший обратился в медучреждение и в следственный отдел, - рассказали свидетели произошедшего.
Сотрудника полиции удалось задержать и его почти сразу уволили из органов. В настоящее время экс-сотрудник ГИБДД обвиняется по статье о превышении полномочий.
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ИСТОЧНИК KP.RU