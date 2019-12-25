В Ростове поймали расхитителя микрофинансовых организаций
Донским правоохранителям, наконец, удалось поймать злоумышленника, массово грабившего офисы микрозаймов.
В отдел полиции Советского района обратилась сотрудница одного из офисов микрозаймов. Она сообщила, что неизвестный мужчина в черной маске угрожал ей пистолетом и забрал кассы всю дневную выручку. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.
- Информация была передана всем патрулям. Неподалеку от места происшествия находились участковые, которые и задержали преступника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
32-летнего жителя Неклиновского района удалось задержать по горячим следам. При обыске у него изъяли пневматический пистолет и маску. Выяснилось, что мужчине 32 года, он живет в Неклиновском районе и ранее в поле зрения органов не попадал. Правоохранители выяснили, что ранее он судим не был.
– Уже установлена причастность мужчины еще к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории города Ростова-на-Дону, – уточнили в главке.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Сейчас он находится в ИВС. В настоящее время следствие продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU