В Ростове поймали расхитителя микрофинансовых организаций

25 Дек. 20:52 2019-12-25T20:52:15+03:00

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Донским правоохранителям, наконец, удалось поймать злоумышленника, массово грабившего офисы микрозаймов.

В отдел полиции Советского района обратилась сотрудница одного из офисов микрозаймов. Она сообщила, что неизвестный мужчина в черной маске угрожал ей пистолетом и забрал кассы всю дневную выручку. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

- Информация была передана всем патрулям. Неподалеку от места происшествия находились участковые, которые и задержали преступника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

32-летнего жителя Неклиновского района удалось задержать по горячим следам. При обыске у него изъяли пневматический пистолет и маску. Выяснилось, что мужчине 32 года, он живет в Неклиновском районе и ранее в поле зрения органов не попадал. Правоохранители выяснили, что ранее он судим не был.

– Уже установлена причастность мужчины еще к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории города Ростова-на-Дону, – уточнили в главке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Сейчас он находится в ИВС. В настоящее время следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU