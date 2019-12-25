В Ростовской области поймали похитителей пяти килограммов цветных металлов на 700 тысяч рублей

25 Дек. 21:42 2019-12-25T21:42:34+03:00

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В Ростовской области задержали подозреваемых в краже отходов цветных металлов.

В ходе следствия выяснилось, что пятеро местных жителей Новочеркасска пробрались на железнодорожную станцию и похитили оттуда отходы цветных металлов. Общая масса похищенного составила 4 700 килограммов, а стоимость – более 700 тысяч рублей. Украденные металлы злоумышленники вывезли на автомобиле ГАЗель.

Правоохранителям удалось арестовать шестерых подозреваемых в возрасте от 37 до 62 лет. Позже выяснилось, что пятеро из них являлись сотрудниками одного из местных железнодорожных предприятий.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если их вина будет доказана, то подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - сообщили в пресс-службе УТМВД России по СКФО.

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Подозреваемого в преступлении задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU