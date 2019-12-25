Летевший из Тбилиси самолет экстренно сел в «Платове» из-за плохого самочувствия пассажирки

25 Дек. 21:58 2019-12-25T21:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовском аэропорту экстренно сел самолет из Тбилиси.

Борт сообщением «Тбилиси - Минск» совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» сегодня, 25 декабря, ранним утром. Причиной посадки стало то, что одной из пассажирок авиалайнера стало плохо во время полета.

- Когда самолет сел в «Платове» к борту сразу же подъехали медики. Врачи осмотрели женщину и приняли решение госпитализировать ее в больницу Новочеркасска. Почти сразу после этого самолет вылетел в Минск, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Платов».

Когда выяснилось, что пассажирке стало плохо, пилот принял решение незамедлительно посадить самолет в аэропорту Ростова-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет из Еревана экстренно сел в Ростове-на-Дону.

Причины произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU