Летевший из Тбилиси самолет экстренно сел в «Платове» из-за плохого самочувствия пассажирки
В Ростовском аэропорту экстренно сел самолет из Тбилиси.
Борт сообщением «Тбилиси - Минск» совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» сегодня, 25 декабря, ранним утром. Причиной посадки стало то, что одной из пассажирок авиалайнера стало плохо во время полета.
- Когда самолет сел в «Платове» к борту сразу же подъехали медики. Врачи осмотрели женщину и приняли решение госпитализировать ее в больницу Новочеркасска. Почти сразу после этого самолет вылетел в Минск, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Платов».
Когда выяснилось, что пассажирке стало плохо, пилот принял решение незамедлительно посадить самолет в аэропорту Ростова-на-Дону.
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Причины произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU