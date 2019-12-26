Молодая ростовчанка стала жертвой грабителя после попадания под машину

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-26T08:28:21+03:00

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Ростовчанку ограбили, пока она была без сознания после ДТП.

Инцидент произошел 23 декабря около половины десятого вечера на улице Текучева, неподалеку от корпуса ДГТУ. По словам очевидцев, дорогу по пешеходному переходу переходила 23-летняя девушка и вдруг ее сбил какой-то лихач на дорогом BMW. В результате аварии девушка потеряла сознание, а нарушитель на иномарке скрылся с места дорожного происшествия.

Позже стало известно, что девушка потеряла сознание из-за серьезной травмы головы и перелома ноги. Но именно в этот момент кто-то из прохожих решил воспользоваться ее состоянием и украл из ее сумки телефон. Женщину срочно доставили в больницу на карете скорой помощи. В настоящее время ее родители ищут свидетелей аварии и виновника ДТП.

- Если вы были свидетелем ДТП, позвоните по номеру: 8-928-115-25-52, - написала мама травмированной девушки в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU