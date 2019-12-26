Из окна общежития в Шахтах выпал 16-летний подросток
В Ростовской области подросток выпал из окна общежития и погиб.
Инцидент произошел на улице Текстильной поселка ХБК 23 декабря. 16-летний мальчик по неизвестной причине выпал из окна и погиб. Подросток сорвался с седьмого этажа местного общежития.
- Врачей на место случившегося вызвали соседи. Прибывшие сотрудники бригады скорой медицинской помощи не смогли спасти подростка. Он умер на месте инцидента,- сообщает источник портала «Регион online».
В настоящее время сотрудники полиции Ростовской области проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.
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ИСТОЧНИК KP.RU