2019-12-26T08:48:05+03:00
Происшествия

Из окна общежития в Шахтах выпал 16-летний подросток

Бригаду медиков скорой помощи вызвали соседи парня
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области парень выпал из окна и погибВ Ростовской области парень выпал из окна и погибФото: "КП" Архив
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В Ростовской области подросток выпал из окна общежития и погиб.

Инцидент произошел на улице Текстильной поселка ХБК 23 декабря. 16-летний мальчик по неизвестной причине выпал из окна и погиб. Подросток сорвался с седьмого этажа местного общежития.

- Врачей на место случившегося вызвали соседи. Прибывшие сотрудники бригады скорой медицинской помощи не смогли спасти подростка. Он умер на месте инцидента,- сообщает источник портала «Регион online».

В настоящее время сотрудники полиции Ростовской области проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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