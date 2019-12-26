В Ростовской области женщины вынесла все золотые украшения из квартиры коллеги

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-26T09:12:37+03:00

В Ростовской области дончанка украла украшения на сумму почти 100 тысяч рублей Фото: Тимур ХАНОВ

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В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 25-летняя жительница Зернограда пробралась в один из местных домов и украла золотые украшения на сумму около 100 тысяч рублей. Похищенное она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.

Обнаружив пропажу, владелец дома незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленницу. Позже выяснилось, что подозреваемая работала вместе с женой потерпевшего и прекрасно знала, где хозяева держат ключи от входной двери. Кроме того, она уже была судима за аналогичные преступления.

- Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU