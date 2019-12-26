2019-12-26T10:48:35+03:00
Общество

Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов вошел в десятку лучших футболистов России

Выступления футболиста оценили эксперты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игрок занял четвертое место в общероссийском рейтинге. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Игрок занял четвертое место в общероссийском рейтинге. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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24-летний игрок ФК «Ростов» оказался в топ-10 футболистов России. Нападающий Элдор Шомуродов стал призером премии «Лучший футболист года в России» Российского футбольного союза.

В составе жюри выступали 16 профессиональных тренеров, 16-топ менеджеров, столько же журналистов, а также болельщики. Все они пришли к выводу, что игрок "Ростова" достойно выступал в минувшем сезоне и по итогам все матчей оказался на четвертом месте в общероссийском рейтинге.

В этот же список вошли еще четыре игрока желто-синих: Роман Еременко занял 11-е место, Матиас Норман оказался на 20-м месте, Ивелин Попов стал 30-м, Алексей Ионов получил 38-е место в рейтинге. Победителем оказался капитан «Зенита» Артем Дзюба.

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов начал карьеру в клубе «Машъаль» из Узбекистана. С июля 2017 года он выступает за «Ростов». В 2019 году за «желто-синих» он провел 35 матчей, забил 12 голов, отдал восемь голевых передач. Игрок выступает в составе сборной Узбекистана, где его признали лучшим игроком этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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