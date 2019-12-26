2019-12-26T13:03:00+03:00
Общество

"Поплатилась за наготу!": Звезда Playboy Мария Лиман оглохла после поездки в Ростов-на-Дону

Девушка намерена поехать лечиться на Бали
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель часто выбирает наряды не по сезону. Фото: Instagaram Мария ЛиманМодель часто выбирает наряды не по сезону. Фото: Instagaram Мария Лиман
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Жизнь ростовской красавицы Марии Лиман наполнена яркими событиями, но совсем недавно все омрачила болезнь. Девушка приезжала на несколько дней в Ростов-на-Дону и простудилась.

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А Вот и мы
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Брюнетка почувствовала себя хуже во время перелета из донской столицы в Лондон, а после поняла, что ничего не слышит. О чем поспешила сообщить в своем профиле в Instagtam.

liman_marialiman_maria
Угадай кто?
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- Перелет в Ростов обошёлся мне очень дорого. Все же летать простуженной опасно, мне это обернулось потерей слуха, — пожаловалась она.

Звезда Playboy надеется поправить свое здоровье на Бали, где она собирается провести предстоящие зимние каникулы.

liman_marialiman_maria
Мастера вызывали? Некоторые когда смотрят на это фото говорят: Мне холодно на тебя смотреть
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Поклонники ростовской модели принялись поддерживать ее. Девушке начали советовать процедуры, которые помогут улучшить самочувствие. А другие стали критиковать красотку за то, что она абсолютно не думает о здоровье и делает многое в ущерб себе ради удачных кадров и эффектного внешнего вида.

liman_marialiman_maria
Каждый раз когда Я хожу на Матч своей любимый команды
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Обеспокоенные фанаты сочувствовали ростовчанке, а представительницы прекрасного пола злорадствовали и оставляли комментарии вроде: "Поплатилась за красоту". Многие сошлись во мнении, что подобное может случиться с каждым, и посоветовали знаменитости теплее одеваться зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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