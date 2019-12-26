"Поплатилась за наготу!": Звезда Playboy Мария Лиман оглохла после поездки в Ростов-на-Дону
Жизнь ростовской красавицы Марии Лиман наполнена яркими событиями, но совсем недавно все омрачила болезнь. Девушка приезжала на несколько дней в Ростов-на-Дону и простудилась.
Брюнетка почувствовала себя хуже во время перелета из донской столицы в Лондон, а после поняла, что ничего не слышит. О чем поспешила сообщить в своем профиле в Instagtam.
- Перелет в Ростов обошёлся мне очень дорого. Все же летать простуженной опасно, мне это обернулось потерей слуха, — пожаловалась она.
Звезда Playboy надеется поправить свое здоровье на Бали, где она собирается провести предстоящие зимние каникулы.
Поклонники ростовской модели принялись поддерживать ее. Девушке начали советовать процедуры, которые помогут улучшить самочувствие. А другие стали критиковать красотку за то, что она абсолютно не думает о здоровье и делает многое в ущерб себе ради удачных кадров и эффектного внешнего вида.
Обеспокоенные фанаты сочувствовали ростовчанке, а представительницы прекрасного пола злорадствовали и оставляли комментарии вроде: "Поплатилась за красоту". Многие сошлись во мнении, что подобное может случиться с каждым, и посоветовали знаменитости теплее одеваться зимой.
ИСТОЧНИК KP.RU