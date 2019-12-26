2019-12-26T13:27:41+03:00
Общество

В Ростовской области разыскивают 88-летнего пенсионера

Мужчина ушел из дома и пропал
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина не выходит на связь с родственниками и друзьями уже четвертый день. Фото:Поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»Мужчина не выходит на связь с родственниками и друзьями уже четвертый день. Фото:Поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»
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На Дону разыскивают пропавшего без вести пенсионера, который из Волгодонске. 88-летний Василий Шовкопляс 22 декабря отправился на прогулку и не вернулся домой.

Родственники пропавшего не смогли самостоятельно разыскать мужчину, они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Василий Никитович тимеет проблемы с памятью, ориентацией в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего пенсионера составляет около 170 сантиметров, телосложение худощавое. У Василия Шевкопляса короткие седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в оранжевую олимпийку, серую куртку с капюшоном, чёрные брюки и полуботинки такого же цвета. Пропавший перемещается с тростью. Родственники пропавшего отмечают, что он может страдать потерей памяти.

Если вы обладаете какой-то информацией о пропавшем, то сообщайте любую информацию о местонахождении Василия Шовкопляса по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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