В Ростовской области разыскивают 88-летнего пенсионера
На Дону разыскивают пропавшего без вести пенсионера, который из Волгодонске. 88-летний Василий Шовкопляс 22 декабря отправился на прогулку и не вернулся домой.
Родственники пропавшего не смогли самостоятельно разыскать мужчину, они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Василий Никитович тимеет проблемы с памятью, ориентацией в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Рост пропавшего пенсионера составляет около 170 сантиметров, телосложение худощавое. У Василия Шевкопляса короткие седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в оранжевую олимпийку, серую куртку с капюшоном, чёрные брюки и полуботинки такого же цвета. Пропавший перемещается с тростью. Родственники пропавшего отмечают, что он может страдать потерей памяти.
Если вы обладаете какой-то информацией о пропавшем, то сообщайте любую информацию о местонахождении Василия Шовкопляса по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU