«Разочаровалась в Дед Морозе!»: Анастасия Костено поделилась воспоминанием о тяжелом детстве в Сальске

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-26T14:08:49+03:00

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Будучи второклассницей нынешняя супруга Дмитрия Тарасова просила у Деда Мороза крем для увеличения груди. Об этом Анастасия Костенко рассказала в своем профиле в Instagram.

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Знаменитость рассказала о том, что сейчас выбирает подарки для своих близких и друзей. Модель вспомнила и том, как разочаровалась в Дед Морозе, поэтому никогда не просила родителей о дорогих подарках, ограничиваясь малым. Модель воспитывалась в многодетной семье и долгое время жила в городе Сальске Ростовской области.

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- А когда узнала, что покупают подарки родители, так вообще ограничивалась просьбой сладкого подарка, и все равно мне дарили именно то, что я хотела! Волшебники, а не родители, - отметила Анастасия Костенко.

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Прогулявшись по одному из московских торговых центров беременная вторым ребенком модель удивилась тому, как люди покупают подарки, выстаивая очереди за куклами и разрекламированными товарами. Модель намекнула на то, что сейчас люди разучились ценить то, что у них есть.

ИСТОЧНИК KP.RU