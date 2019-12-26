Ростовчанка предложила изменить маршрут движения автобуса № 65

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-26T14:57:22+03:00

А также увеличить количество техники на маршруте

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Жительница Ростова-на-Дону опубликовала общественную петицию с просьбой изменить маршрут автобуса № 65. Соответствующий документ появился на популярном городском портале.

Горожанка в тексте заявления сообщает, что автобус должен пропустить остановку под мостом при выезде на улице Большой Садовой. Инициативная ростовчанка считает она непопулярна.

- Пусть автобус едет через площадь 5-го Донского корпуса с выездом на проспект Буденновский и последующим поворотом на Большую Садовую, - отмечается в петиции.

Ростовчанка просит городские власти увеличить количество автобусов № 65 на маршруте. В настоящее время в автобусах этого направления ездит много людей, большинство их них вынуждены ехать стоя.

ИСТОЧНИК KP.RU