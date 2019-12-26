В Ростовской области перед новогодними праздниками подорожали яйца и капуста

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-26T15:19:12+03:00

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Жители Ростова-на-Дону и все области уже вовсю покупают продукты к новогоднему столу. Эксперты Росстата провели исследование уровня цен на продукты питания в магазина и продуктовых рынках.

Повышения стоимости некоторых товаров обосновано несколькими факторами, одним из которых является зимний сезон, когда но торговые полки попадают импортные свежие овощи и фрукты привозят.

Этой зимой больше всего перед новогодними каникулами подорожала белокочанная капуста - на 5%. Ростовчане могут купить один килограмм в среднем за 20 рублей. Скачок цен произошел на куриные яйца. Их стоимость в среднем возросла на 2%, превысим отметки в 60 рублей.

Есть и хорошие новости. Ростовчане смогут купить по более низкой цене сахар. Сейчас за килограмм придется заплатить около 23 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU