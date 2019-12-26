«Сломали весь релакс»: эротическую программу буйного ростовчанина прервали сотрудники полиции

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-26T16:01:01+03:00

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Неприятный для жителя Ростова инцидент случился сегодня ночью, 26 декабря, в одном из массажных салонов, расположенных в центре донской столицы.

Заведение, куда отправился скоротать время мужчина, указывает услуги эротического характера. Возможно, горожанин отправился туда после веселого корпоратива, либо же, наоборот, ему стало необыкновенно одиноко и он спонтанно решил развлечься в горячей компании раскрепощенных девушек.

Как бы то ни было, но во время интимного сеанса гость заведения начал вести себя неадекватно — получивший эмоциональную разрядку горожанин впал в бешенство и стал кидаться с кулаками на сотрудниц массажного салона. По словам очевидцев происшествия, катализатором режима «берсерк» стала огромная доза крепкого алкоголя, которую употребил за вечер лихой гуляка.

В результате, администратору салона пришлось вызывать сотрудников полиции, которые быстро утихомирили возбужденного ростовчанина. Конфликт разрешился миром — имущественного и физического вреда мужчина нанести не успел. Разочарованный вмешательством полицейский, «сломавших» ему всю программу, житель донской столицы беспрепятственно покинул заведение.

Выезд наряда полиции по поступившему обращению подтвердили в донском главке

ИСТОЧНИК KP.RU