В Ростовской области в ДТП на трассе погибли три человека
В четверг, 26 декабря, на донской трассе Ростов-Семикаракорск произошла авария. В столкновении «ВАЗ-2112» и БМВ погибли три человека. ДТП произошло этим вечером.
По предварительной информации, автомобилист за рулем «двенадцатой» не предоставил преимущества в движении иномарке и допустил с ней столкновение.
- В результате аварии погиб водитель отечественного авто, а также двое его пассажиров, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По словам представителей ведомства, один человек получил травмы и ему была оказана медицинская помощь.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU