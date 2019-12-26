2019-12-26T18:10:01+03:00
Общество

В Ростовской области в ДТП на трассе погибли три человека

Еще один получил травмы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Архив КПОбстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Архив КП
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В четверг, 26 декабря, на донской трассе Ростов-Семикаракорск произошла авария. В столкновении «ВАЗ-2112» и БМВ погибли три человека. ДТП произошло этим вечером.

По предварительной информации, автомобилист за рулем «двенадцатой» не предоставил преимущества в движении иномарке и допустил с ней столкновение.

- В результате аварии погиб водитель отечественного авто, а также двое его пассажиров, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По словам представителей ведомства, один человек получил травмы и ему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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