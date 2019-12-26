2019-12-26T18:36:06+03:00
Происшествия

В Ростове задержали уличного хулигана с ножом

В отношении мужчины составлен административный протокол
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поймали хулигана с ножомВ Ростове поймали хулигана с ножомФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В донской столице задержали мужчину, нападавшего с ножом на прохожих в центре города.

В правоохранительные органы обратились местные жители. В переулке Соборном они заметили неадекватного мужчину с холодным оружием в руках. По их мнению, он нарушал общественный порядок в городе. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и задержали хулигана и доставили его в местный отдел полиции.

- В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. В результате противоправных действий никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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Хулигана скрутили свидетели происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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