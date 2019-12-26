2019-12-26T19:47:54+03:00
Общество

Резиденция Деда Мороза заработала в ростовском зоопарке

Гостям предлагают разыграть годовой абонемент в зоопарк
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове открылась резиденция Деда МорозаВ Ростове открылась резиденция Деда МорозаФото: "КП" Архив
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В донском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза.

Главный новогодний волшебник встречает ребятишек со своей внучкой Снегурочкой. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсетях.

Деревянный домик Деда Мороза поставили рядом со всесезонной галереей приматов. Рядом с резиденцией гостям зоосада предлагают принять участие в розыгрыше годового абонемента на посещение зоопарка. Результаты конкурса будут объявлены 13 января 2020 года.

Резиденция Деда Мороза в ростовском зоопарке закончит свою работу 8 января 2020 года.

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Зимний волшебник посетит центры помощи детям, социальные приюты, а также устроит новогоднее представление в парке имени Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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