Резиденция Деда Мороза заработала в ростовском зоопарке
В донском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза.
Главный новогодний волшебник встречает ребятишек со своей внучкой Снегурочкой. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсетях.
Деревянный домик Деда Мороза поставили рядом со всесезонной галереей приматов. Рядом с резиденцией гостям зоосада предлагают принять участие в розыгрыше годового абонемента на посещение зоопарка. Результаты конкурса будут объявлены 13 января 2020 года.
Резиденция Деда Мороза в ростовском зоопарке закончит свою работу 8 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU