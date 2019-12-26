Три человека оказались заблокированы в собственном пылающем доме

СЕГОДНЯ 20:27 2019-12-26T20:27:23+03:00

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В крупном пожаре в Ростовской области едва не пострадали три человека.

Инцидент произошел в Таганроге на улице Цветной. По неизвестной причине вспыхнул один из частных домов. Соседи незамедлительно вызвали пожарных на место происшествия. Но, по словам очевидцев, пламя очень быстро распространилось и охватило 20 квадратных метров. Когда пожарные приехали на место ЧП, им сообщили, что в доме заблокированы три человека. Спасатели смогли вывести людей на улицу и потушить возгорание. Позже стало известно, что загорелись старые вещи.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Трое спасенных из пожара не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU