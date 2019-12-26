2019-12-26T20:46:55+03:00
Общество

В «Газпроме» объяснили причину тушения Вечного огня в Ростове

Вечный огонь решили отремонтировать из-за постоянных неполадок
Иван ТИМОФЕЕВ
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"Газпром" объяснил ростовчанам причину отсутствия Вечного огня. Фото: "Ростов Главный""Газпром" объяснил ростовчанам причину отсутствия Вечного огня. Фото: "Ростов Главный"
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В Ростове местных жителей очень обижает не горящий Вечный огонь.

Пламя потухло пару недель назад на мемориальном комплексе «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе. Вчера, 25 декабря, на сайте компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» появилась информация-объяснение.

- Огонь был потушен по техническим причинам. Из-за неполадок Вечный огонь регулярно затухал, и было принято решение отремонтировать его в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в компании.

Горожане крайне возмущены этим вопиющим фактом и постоянно пишут и говорят о том, что Вечный огонь не может потухать, тем более так надолго. Газовики, в свою очередь пообещали ростовчанам в ближайшее время решить все вопросы и включить пламя.

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Под снимком уже несколько сотен лайков и комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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