Угнавшего иномарку приятеля ростовчанина поймали правоохранители

СЕГОДНЯ 21:32 2019-12-26T21:32:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.

В ходе следствия выяснилось, что 37-летний местный житель под покровом ночи взломал замок на двери автомобиля марки Hyundai Accent, который принадлежал его знакомому, методом соединения проводов завел машину и уехал.

Вернувшийся из командировки владелец иномарки обнаружил пропажу и незамедлительно обратился в полицию с заявлением об угоне. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции, где он признал свою вину и пояснил, что заранее знал, что его знакомого некоторое время не будет в городе. Также полицейские выяснили, что ранее он уже был судим за кражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Транспортное средство возвращено владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове угонщик разбил автомобиль своего шефа.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU