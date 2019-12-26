2019-12-26T21:50:11+03:00
Происшествия

Рецидивист из Ростовской области ограбил попытавшуюся его остановить женщину

Ранее злоумышленник уже был неоднократно судим
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области задержали грабителяВ Ростовской области задержали грабителяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе проведенных проверок оперативникам Неклиновского района удалось выяснить, что 39-летний местный житель проник в дом к потерпевшей через окно, пока та спала. Женщину разбудил посторонний шум, когда мужчина зашел к ней в спальню и стал копаться в вещах. Храбрая женщина попыталась остановить злоумышленника, но тот ударил ее и потребовал отдать ему все деньги и золото. Женщина жутко испугалась и вынуждена была выполнить требование. После того, как злоумышленник получил желаемое, он скрылся с места преступления.

Потерпевшая тут же незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в участок, а позже выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемых задержали по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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