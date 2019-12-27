В Ростове на Северном ГАЗель «прилегла отдохнуть» на дорожном кольце

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-27T08:35:57+03:00

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка

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В Северном микрорайоне Ростова произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Инцидент произошел вчера, 26 декабря, вечером на улице Борко. Автомобиль марки ГАЗель не вписался в поворот на дорожном кольце и перевернулась на бок. Очевидцы вызвали на место аварии сотрудников экстренных служб.

По факту ДТП правоохранителями проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Свидетели аварии сфотографировали последствия и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети, где их тут же прокомментировали пользователи.

«Что-то часто они в последнее время отдыхают, недавно на Днепропетровской лежала одна!», «Спокойной ей ночки», «Газель прилегла отдохнуть на кольце Борко», «Старенькая уже, устаёт», «Все устали, Газель, не переигрывай!», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU