В Ростове на Северном ГАЗель «прилегла отдохнуть» на дорожном кольце
В Северном микрорайоне Ростова произошло ДТП с участием грузового автомобиля.
Инцидент произошел вчера, 26 декабря, вечером на улице Борко. Автомобиль марки ГАЗель не вписался в поворот на дорожном кольце и перевернулась на бок. Очевидцы вызвали на место аварии сотрудников экстренных служб.
По факту ДТП правоохранителями проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Свидетели аварии сфотографировали последствия и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети, где их тут же прокомментировали пользователи.
«Что-то часто они в последнее время отдыхают, недавно на Днепропетровской лежала одна!», «Спокойной ей ночки», «Газель прилегла отдохнуть на кольце Борко», «Старенькая уже, устаёт», «Все устали, Газель, не переигрывай!», - написали ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU