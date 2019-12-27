В Ростовской области пенсионерка выполнила просьбу внучки и отправилась в тюрьму за помощь террористам

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-27T10:28:53+03:00

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В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес решение по уголовному делу 66-летней пенсионерки из Сальска. Дончанка получила срок за то, что перевела деньги на счет участника запрещенной в России международной террористической организации.

В ходе расследования было установлено, что пожилая женщина отправила 300 тысяч рублей на банковский счет, якобы предоставленный ее внучкой. Деньги же пришли террористу, который находится в международном розыске.

Во время судебного заседания свою вину пенсионерка так и не признала, аргументируя это чем, что выполнила просьбу внучки. Суд пришел к заключению о причастности обвиняемой к преступлению. Ей было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU