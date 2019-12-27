2019-12-27T12:32:21+03:00
Общество

Рота казаков Войска Донского впервые пройдет строем по Красной площади

Донцы удостоены этой чести в год 75-летия Победы
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Казачество – бренд Ростовской области. Фото: donland.ruКазачество – бренд Ростовской области. Фото: donland.ru
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Казачья рота из Ростовской области примет участие в торжественном параде в честь 75-летия Великой Победы в Москве. По сообщению пресс-службы областного правительства, 9 мая по Красной площади пройдут 99 казаков.

- Впервые рота из 99 казаков Войска Донского пройдет победным строем по Красной площади в знак заслуг донского казачества во времена Великой Отечественной войны. Донцы удостоены этой чести в год 75-летия Победы. Как известно, на Параде Победы 1945 года деды и прадеды нынешних казаков прошли строевым маршем, - говорится в сообщении региональных властей.

Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, казачество – бренд Ростовской области. Он подтвердил, что власти организационно и финансово поддержат казачество в подготовке их участия в параде Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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