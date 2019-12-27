Ростов-на-Дону вошел в десятку самых популярных городов России у туристов

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-27T14:09:56+03:00

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Аналитики проанализировали российского города по популярности у туристов. Оказалось, что Ростов-на-Дону оказался в десятке самых посещаемых путешественниками российских городов.

Ростов-на-Дону занял седьмое место по востребованности у туристов. Гости донской столицы в среднем останавливались в городе на одну ночь и тратили на жилье чуть меньше двух тысяч рублей. Что касается соседнего Краснодара, то он обогнал Ростов на три позиции. За одну ночь там гостям придется заплатить всего лишь в полторы тысячи рублей, что является самой низкой ценой в России.

По информации создателей исследования, которое было составлено сервисом бронирования мест проживания для отдыха Tvil.ru на основании данных броней жилья. Больше других платили за проживание туристы Суздаля. Стоимость суток в городе Золотого кольца стоит почти шесть тысяч рублей.В список популярных мест бронирования у россиян вошли Санкт-Петербург, Казань, Симферополь, Москва, Петрозаводск, Воронеж и Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU