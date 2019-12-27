Тариф бесплатный и конфета в подарок: водитель машрутки удивил пассажиров в Ростове

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-27T13:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычную новогоднюю акцию придумал водитель ростовской маршрутки. Чтобы поднять настроение пассажирам, хмуро взирающим на лишенную снежного покрова донскую столицу, мужчина отменил плату за проезд.

Но и это еще не все! Каждому гостю своего рейса он выдавал по конфете. Нестандартный подход водителя вызвал умиление у жителей города. Одна из пассажирок доброго водителя рассказала о своих впечатлениях в соцсети.

Бескорыстную акцию тепло оценили жители донской столицы. Фото: vk.com/rostovnadonu

- Сколько негатива всегда пишут о водителях маршруток, а я хочу поделиться своими положительными эмоциями. Сегодня с сыном ехала на 73 маршрутке на Левенцовку. И вот какой сюрприз нас ожидал. Бесплатный проезд + конфета в подарок! Спасибо за позитивные эмоции и предновогоднее настроение, - рассказала обрадованная ростовчанка подписчикам паблика «Ростов Главный».

«Маршрутчик молодец, больше бы таких людей, и поменьше зла вокруг». Фото: vk.com/rostovnadonu

«Больше бы таких, которые делали добро людям», «Жаль, что сейчас доброту принимают за слабость», «Маршрутчик молодец, больше бы таких людей, и поменьше зла вокруг», «Прикольно и позитивно», «Класс!», «Часто встречаются нормальные водители, просто работа у них такая нервная. Можно поблагодарить всегда, у человека сразу настроение поднимается», - написали в комментариях под постом оценившие бескорыстный жест пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU