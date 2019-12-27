2019-12-27T14:26:29+03:00
Общество

Профсоюзный новогодний вечер прошел в ЮФУ

Там подвели итоги и наградили выдающихся активистов за достижения и успехи.
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУФото: предоставлено пресс-службой ЮФУ
Изменить размер текста:

25 декабря Музей истории ЮФУ был полон гостей. Там прошла торжественная церемония подведения итогов Года студенческого профдвижения в России, где наградили выдающихся активистов за достижения и успехи. К слову, в копилке Профсоюзной организации вуза только за этот год десятки событий, благотворительных акций, научно-практических конференций, творческих вечеров, интеллектуальных и спортивных соревнований, увлекательных туристических, рабочих выездов, семинаров и многое другое.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

- В уходящем году мы сделали многое: год был насыщенным событиями, успехами, новыми идеями, - рассказал Председатель ППО ЮФУ Сергей Дюжиков. - Он прошел под знаком студенчества, так как отмечалось столетие студенческого профсоюзного движения в России. Мы с вами живем в прекрасное время: недавно свой вековой юбилей отмечал ЮФУ. В следующем, 2020 году уже нашей Профсоюзной организации исполнится 100 лет! Это красивая дата, а нам с вами повезло учиться и работать в это замечательное время.

Тепло поздравил коллег с наступающим Новым годом, а также выразил благодарность за результативную работу и проректор по развитию инфраструктуры ЮФУ Юрий Пожаров.

А после теплых слов и награждения провели традиционную профсоюзную лотерею, где разыгрывались бытовая техника, электроника, смартфоны и многое другое. К слову, накануне, еще одна Профсоюзная новогодняя лотерея прошла в Инженерно-технологической академии ЮФУ в Таганроге. В мероприятиях приняли участие более 500 студентов вуза.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трансграничные переводы на карты UnionPay запустил сервис ВТБ
«Оставь икорку нам!»: уличному коту устроили королевскую трапезу в Ростове
В Новый год в Ростове-на-Дону на маршруты выйдут 300 автобусов
В Новый год в Ростове-на-Дону на маршруты выйдут 300 автобусов
Профсоюзный новогодний вечер прошел в ЮФУ
Тариф бесплатный и конфета в подарок: водитель машрутки удивил пассажиров в Ростове
Ростов-на-Дону вошел в десятку самых популярных городов России у туристов
Рота казаков Войска Донского впервые пройдет строем по Красной площади
Эвакуация автомобилей стала дороже для жителей Ростовской области
В Ростовской области пенсионерка выполнила просьбу внучки и отправилась в тюрьму за помощь террористам
На трассе в Ростовской области водитель иномарки столкнулся с трактором
Ростовская модель Анастасия Костенко умудрилась сломать руку накануне родов
В Ростове на Северном ГАЗель «прилегла отдохнуть» на дорожном кольце
В Ростовской области поймали грабившего автомобилистов местного жителя
Рецидивист из Ростовской области ограбил попытавшуюся его остановить женщину
Угнавшего иномарку приятеля ростовчанина поймали правоохранители
В «Газпроме» объяснили причину тушения Вечного огня в Ростове
Три человека оказались заблокированы в собственном пылающем доме
Резиденция Деда Мороза заработала в ростовском зоопарке
Замерзающий туман ожидает ростовчан 27 декабря
У ростовчан появилась возможность узреть снег в Новогоднюю ночь
Донские власти выделят «Ростов Арене» 12 млн рублей в 2020 году
В Ростове задержали уличного хулигана с ножом
В Ростовской области в ДТП на трассе погибли три человека
Около катастрофы: донская столица стремительно теряет «зеленые легкие»
«Сломали весь релакс»: эротическую программу буйного ростовчанина прервали сотрудники полиции
В Ростовской области перед новогодними праздниками подорожали яйца и капуста
Ростовчанка предложила изменить маршрут движения автобуса № 65