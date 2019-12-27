Профсоюзный новогодний вечер прошел в ЮФУ

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-27T14:26:29+03:00

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25 декабря Музей истории ЮФУ был полон гостей. Там прошла торжественная церемония подведения итогов Года студенческого профдвижения в России, где наградили выдающихся активистов за достижения и успехи. К слову, в копилке Профсоюзной организации вуза только за этот год десятки событий, благотворительных акций, научно-практических конференций, творческих вечеров, интеллектуальных и спортивных соревнований, увлекательных туристических, рабочих выездов, семинаров и многое другое.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

- В уходящем году мы сделали многое: год был насыщенным событиями, успехами, новыми идеями, - рассказал Председатель ППО ЮФУ Сергей Дюжиков. - Он прошел под знаком студенчества, так как отмечалось столетие студенческого профсоюзного движения в России. Мы с вами живем в прекрасное время: недавно свой вековой юбилей отмечал ЮФУ. В следующем, 2020 году уже нашей Профсоюзной организации исполнится 100 лет! Это красивая дата, а нам с вами повезло учиться и работать в это замечательное время.

Тепло поздравил коллег с наступающим Новым годом, а также выразил благодарность за результативную работу и проректор по развитию инфраструктуры ЮФУ Юрий Пожаров.

А после теплых слов и награждения провели традиционную профсоюзную лотерею, где разыгрывались бытовая техника, электроника, смартфоны и многое другое. К слову, накануне, еще одна Профсоюзная новогодняя лотерея прошла в Инженерно-технологической академии ЮФУ в Таганроге. В мероприятиях приняли участие более 500 студентов вуза.