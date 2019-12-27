2019-12-27T15:16:11+03:00
Общество

В Новый год в Ростове-на-Дону на маршруты выйдут 300 автобусов

Ы центре города изменится схема движения транспорта
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В новогоднюю ночь движение транспорта будет осуществляться до 3 часов ночи. Фото: Архив КПВ новогоднюю ночь движение транспорта будет осуществляться до 3 часов ночи. Фото: Архив КП
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Власти Ростова-на-Дону Работу продлят работу общественного транспорта в новогоднюю ночь. На маршрут выйдут 300 автобусов, об это сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

Транспортной обслуживание горожан в Новый год и во время каникул будет полноценным.

- В новогоднюю и рождественскую ночь работа общественного пассажирского транспорта будет продлена до трех часов утра, - сообщили в ростовском департамента транспорта.

Из-за поведения новогодних мероприятий в новогоднюю ночь будет перекрыта Большая Садовая. Это сделано для удобства передвижения горожан, которые пожелают встретить Новый год в самом сердце Ростова-на-Дону. Так, с 00:00 26 декабря до 23:00 20 января для проезда транспорта будет закрыт участок дороги, расположенный в переулке Газетном, а именно - от улицы Красноармейской до Максима Горького.

С 18:00 31 декабря до 06:00 1 января несколько участков дорог станут пешеходными. Автомобилям на это время запретят проезд на участке от проспекта Ворошиловского до проспекта Буденновского. Также будут перекрыты улицы Шаумяна, Социалистическая и Серафимовича - от переулка Семашко до проспекта Буденновского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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