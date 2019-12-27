«Оставь икорку нам!»: уличному коту устроили королевскую трапезу в Ростове

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-27T15:28:35+03:00

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Не пожалевшие денег на широкий жест жители Ростова решили порадовать уличных кошек, живущих в одном из дворов донской столицы, аппетитными вкусностями с человечьего стола. Причем яства братьям нашим меньшим достались отнюдь не дешевые — хвостатым насыпали полную миску красной лососевой икры и порезали крупными кусками палку сырокопченой колбасы.

Фотографии гастрономической акции щедрости анонимных меценатов появились в интернете. На снимках видно, что «дары с барского стола» не особенно впечатлили избирательных животных. На морде попавшего в объектив фотокамеры кота отразилось абсолютное презрение к элитной еде.

«Дары с барского стола» не впечатлили избирательных животных. Фото: vk.com/etorostovnadonu

- Ростовские кошки выживают как могут, - с юмором прокомментировал автор фото суровый вид отринувшего королевскую трапезу хвостатого гурмана.

При этом у изумленных подписчиков паблика «Это Ростов-на-Дону!» подобное навороченное меню вызвало принципиально иные эмоции и чувства. В комментариях под записью комментаторы не скрывали своей реакции на пост.

- Оставь икорку нам! - стали писать пользователи сети отвернувшему от предложенного угощения морду и презрительно сощурившему глаза коту.

«Коты никогда не будут есть пропавшее», предположили пользователи сети.

Впрочем, часть подписчиков паблика заподозрила, что с предоженными кушаньями, по всей видимости, что-то не так — раз уж кошка брезгует.

«Такую икру даже коты не едят», «Заменитель икры, потому и лежит», «Бездомный кот и тот жить хочет», «Коты никогда не будут есть пропавшее», «Икра по красной цене», «Коту нельзя соленое», - написали в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU