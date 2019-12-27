2019-12-27T15:26:59+03:00
Общество

Трансграничные переводы на карты UnionPay запустил сервис ВТБ

Переводы будут обрабатывать круглосуточно
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ завершил пилотный проект, благодаря которому клиенты банка теперь могут осуществлять международные переводы на карты UnionPay. Функция доступна на официальном сайте банка. А операции по переводу можно совершать с российских карт на карты UnionPay, эмитированные банками-резидентами КНР.

- Стратегическая задача ВТБ - обеспечить клиентов удобными и привычными для них банковскими сервисами, - уверен руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек. - Мы стремимся постоянно улучшать клиентский опыт и предлагать пользователям все виды услуг. ВТБ и UnionPay уже не первый год развивают сотрудничество. Ранее мы запустили прием карт этой платежной системы в столичном метро и предоставили услуги эквайринга во всех каналах продаж билетов РЖД. Мы видим, что поток туристов из Китая, Центральной Азии и Южной Кореи в Россию ежедневно растет. В связи с чем считаю, что и услуга международных переводов будет пользоваться популярностью.

В свою очередь глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан уверен, что простой и быстрый сервис, предлагаемый ВТБ, позволит клиентам получить еще больше выгоды от использования карт UnionPay.

Так, прием платежей на карты UnionPay не осуществляется с 17:00 до 00:00 ежедневно по московскому времени. Однако для удобства клиентов ВТБ будет принимать переводы круглосуточно и обрабатывать их после завершения технологического окна.

ВАЖНО!

Для того чтобы перевести средства, необходимо ввести данные отправителя и получателя на сайте https://perevodworld.vtb.ru/ в разделе «Международные переводы», а также указать необходимую для осуществления операции сумму перевода. В течение нескольких минут деньги будут на счете владельца карты UnionPay. Комиссия за перевод составляет 2%, минимум 250 рублей.

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Трансграничные переводы на карты UnionPay запустил сервис ВТБ
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