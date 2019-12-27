«Это сглаз и происки темных сил!»: Перелом Анастасии Костенко посчитали платой за развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-27T16:04:18+03:00

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Перед самым главным праздником года беременная модель Анастасия Костенко оказалась в неприятной ситуации. Молодая мама поскользнулась на мраморной плитке пола. Боль в результате падения была настолько сильной, что красавица была вынуждена обратиться в больницу.

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Врачи сделали рентгеновский снимок, который показал перелом. Теперь ближайшие несколько недель супруга футболиста будет носить гипс.

- Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь. Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала - подходила и целовала меня, - сообщила ростовская модель.

Теперь справляться с дочерью Миланой Анастасии Костенко и ежедневными заботами о муже и доме дончанке будет гораздо сложнее.

kostenko.94 6 дней Вчера погрузились с головой в предновогодние хлопоты.

Поклонники ростовской модели решил поддержать знаменитость. Они принялись сочувствовать молодой маме и активно давали советы по здоровью. Но размышляя о причинах произошедшего одни решили, что красавицу сглазили, а другие посчитали перелом руки платой за развод Дмитрия Тарасова с предыдущей женой Ольгой Бузовой. Но почему «карма» настигла модель, да при том еще и беременную, только спустя три с небольшим года недоброжелатели не пояснили.

Сама же Анастасия Костенко признала, что это произошло из-за того, что она слишком спешила.

ИСТОЧНИК KP.RU