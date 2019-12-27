2019-12-27T16:23:54+03:00
Общество

В Ростовской области более 20 человек заболели «краснухой»

Болезнь все чаще поражает взрослых людей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Лучший способ избежать кори - прививкаЛучший способ избежать кори - прививкаФото: Олег УКЛАДОВ
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На Дону с начала года корью заболел 21 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, 14 заболевших были инфицированы за границей, либо в других регионах страны.

По информации ведомства, за 10 месяцев 2019 года в России зарегистрировано более 4 тыс случаев кори на территории 38 субъектов РФ. 213 заболевших «привезли» вирус из 39 стран.

Специалисты считают, что единственным способом защиты от этой болезни является прививка, без которой инфекция может привести к инвалидности и даже к летальному исходу. Особенно опасна корь для беременных женщин. Это вирусное заболевание приводит к печальным последствия и негативно влияет на развитие плода.

Недавно вспышки кори в ноябре-декабре регистрировали в Якутии, Тюменской и Оренбургской областях, а также в Ставропольском крае.

За пределами РФ наибольшее количество таких случаев регистрировали в соседней Украине, на Филиппинах, в Индии, Нигерии, Бразилии, Казахстане, ДРК, Йемене, Таиланде и многих других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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