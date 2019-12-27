2019-12-27T17:28:43+03:00
Спорт

Игрок «Ростова» Хорен Байрамян исполнил мечту своего персонального болельщика

Полузащитник встретился с больным мальчиком в канун Нового года
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Хорен Байрамян выступил в качестве доброго новогоднего волшебника. Фото: ФК "Ростов"Хорен Байрамян выступил в качестве доброго новогоднего волшебника. Фото: ФК "Ростов"
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В качестве доброго новогоднего волшебника, принесшего чудо тому, кто о нем просил Деда Мороза, выступил полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян. Игрок «желто-синих» принял участие в благотворительной акции и встретился с юным болельщиком ростовской команды, мечтавшим о встрече с кумиром.

Как рассказали в пресс-службе донского клуба,14-летний Андрей Шаршаков с рождения испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на свой недуг, парень не падает духом и старается не пропускать ни одной домашней игры «Ростова». Кроме того, он является персональным болельщиком Хорена.

Персональному болельщику футболист подарил мяч с автографом. Фото: ФК "Ростов"

Персональному болельщику футболист подарил мяч с автографом. Фото: ФК "Ростов"

На всероссийской праздничной акции «Елка желаний» Андрей загадал заветное желание — лично встретиться и пообщаться с футболистом.

Хорен не стал тянуть и 26 декабря наведался к юному болельщику в гости. С собой полузащитник клуба прихватил ценный подарок - мяч с автографом.

- Очень горд и рад, что сегодня был рядом с таким болельщиком нашего клуба. Андрей очень добрый мальчик, желаю его семье успехов в новом году и верю, что все будет хорошо, — рассказал Хорен Байрамян после этой встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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