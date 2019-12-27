Ростовчанам пришлось простоять в многокилометровых пробках в последнюю рабочую пятницу года
В последнюю рабочую пятницу года Ростов сковали восьмибалльные пробки.
По данным сервиса Яндекс.Пробки больше всего движение было затруднено в центре города. Пробка на главной улице города - Большой Садовой – растянулась от проспекта Сиверса и до переулка Журавлева. Затор образовался и на улице Максима Горького от проспекта Буденновского и до проспекта Театрального. На проспекте Буденновском автомобилистам тоже пришлось несладко, особенно в промежутке от Комсомольской площади и до улицы Береговой.
Стоит отметить, что ситуацию на дорогах сильно осложняют ДТП на перекрестке переулка Университетского и улицы Красноармейской, а также в районе Комсомольской площади и ремонтные работы на площади Гагарина.
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ИСТОЧНИК KP.RU