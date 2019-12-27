2019-12-27T19:31:27+03:00
Общество

Коктейль «Голубая лагуна» ростовчане смогли налить прямо из-под крана

Ростовчанка подумала, что плохо смыла моющее средство
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове из кранов потекла голубая вода. Фото: соцсетиВ Ростове из кранов потекла голубая вода. Фото: соцсети
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Ростовчан обескуражила вода из-под крана ярко-голубого цвета.

Жители микрорайона Берберовка были крайне удивлены. Одна из ростовчанок даже предположила, что просто плохо смыла с тарелки моющее средство, но сколько ни смывала, цвет воды не менялся. Происходящее она сняла на видео и выложила запись в соцсети.

На кадрах видно, как девушка несколько раз выливает воду из белой тарелки и набирает снова, зрение ее не обмануло – вода по-прежнему голубая.

«Это коктейль в подарок от чиновников или ЖКХ, точно не знаю, но называется Голубая лагуна», «Окрашенная вода является индикатором утечки из трубопроводов теплотрасс и неисправности бойлеров. Если есть утечка сетевой воды, ее будет легко заметить: из кранов в квартирах пойдет цветная вода», - прокомментировали запись ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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