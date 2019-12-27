В Шахтах на заборе больницы обнаружили труп женщины
В Ростовской области прохожие обнаружили повешенную на заборе женщину.
Инцидент произошел в городе Шахты. Тело было замечено на территории противотуберкулезного диспансера. По предварительной информации, женщину нашли повешенной на заборе БСМП имени Ленина. Труп увидел один из прохожих и незамедлительно вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть.
- Погибшая - 46-летняя жительница Дагестана. Нет никаких сведений о том, что послужило причиной ЧП, - сообщает источник в правоохранительных органах.
В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU