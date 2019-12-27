В Ростове снова «заминировали» Арбитражный суд
В Ростове-на-Дону вновь сообщили о минировании здания Арбитражного суда.
В правоохранительные органы с сообщением обратились неизвестные. Они заявили о бомбе в здании Арбитражного суда. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
На площадь Пятого Донского корпуса тут же приехали представители экстренных служб. Автор публикации разместил в сети видео, на кадрах которого видно перекрытое в районе суда движение. Некоторые пользователи в комментариях написали, что сейчас в городе проходят учения и это, возможно, тоже относится к ним.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону неизвестные заминировали больше десятка гостиниц и ресторанов.
Болельщикам пришлось коротать время на улице пока работали взрывотехники.
ИСТОЧНИК KP.RU