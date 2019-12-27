В Ростове снова «заминировали» Арбитражный суд

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-27T20:33:18+03:00

В Ростове сообщили о минировании Арбитражного суда. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"

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В Ростове-на-Дону вновь сообщили о минировании здания Арбитражного суда.

В правоохранительные органы с сообщением обратились неизвестные. Они заявили о бомбе в здании Арбитражного суда. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На площадь Пятого Донского корпуса тут же приехали представители экстренных служб. Автор публикации разместил в сети видео, на кадрах которого видно перекрытое в районе суда движение. Некоторые пользователи в комментариях написали, что сейчас в городе проходят учения и это, возможно, тоже относится к ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU