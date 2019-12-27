2019-12-27T21:09:02+03:00
Происшествия

В Ростове задымилось здание рядом с элитной гостиницей «Mercure»

Происшествию был присвоен повышенный ранг опасности
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове произошло задымление в центре города. Фото: соцсетиВ Ростове произошло задымление в центре города. Фото: соцсети
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Рядом со зданием элитной ростовской гостиницы произошло задымление.

Инцидент произошел сегодня, 27 декабря, около часа дня на улице Социалистической. По предварительным данным, задымление произошло на втором этаже здания, которое находится рядом с четырехзвездочной гостиницей «Mercure».

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада пожарных. Они присвоили ЧП повышенный ранг опасности.

- Обстановка уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Позже выяснилось, что причиной задымления оказалось загорание утеплителя на площади 1 квадратный метр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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