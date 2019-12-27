2019-12-27T21:39:10+03:00
Происшествия

Пьяный ростовчанин разбил угнанный автомобиль и попал в руки полиции

Иномарка получила сильные механические повреждения
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове пьяный угонщик разбил краденый автомобильВ Ростове пьяный угонщик разбил краденый автомобильФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля и вождении в нетрезвом виде.

В ходе следствия выяснилось, что 41-летний местный житель обнаружил незапертый автомобиль марки Daewoo Nexia и, воспользовавшись случаем, угнал его. Но далеко уехать угонщику не удалось, поскольку он был пьян, то не справился с управлением и неподалеку врезался в машину коммунальных служб. Иномарка получила сильные механические повреждения.

Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что легковушка числится в угоне и передали мужчину в руки своим коллегам из МВД. Позже выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за разбой и грабеж.

- В отношении задержанного возбуждено административное дело по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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